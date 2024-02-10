15.7 مليون جنيه إيرادات فيلم رحلة 404 في 17 يوم عرض بالسينما

حافظ فيلم رحلة 404 بطولة منى زكي، على المركز الثاني بقائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، حيث حقق أمس الجمعة مليون و206 آلاف جنيه، فيما جاء في المركز الأول فيلم الحريفة بإيرادات أمس 2 مليون و228 ألف جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

حقق فيلم رحلة 404 بطولة منى زكي، على مدار 17 يوم عرض بالسينما نحو 15 مليون و700 ألف جنيه، ليتفوق على مجموعة الأفلام التي تم طرحها بالتزامن معه، منها فيلم ليلة العيد بطولة يسرا والذي حقق 628 ألف جنيه فقط في نفس المدة.

أبطال فيلم رحلة 404

فيلم رحلة 404 بطولة منى زكي، خالد الصاوي، عارفة عبدالرسول، محمد ممدوح، جيهان الشماشرجي، محمد فراج، حسن العدل، شيرين رضا، تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة.

قصة الفيلم

تدور قصة فيلم رحلة 404، في إطار من التشويق حول غادة التي قررت الذهاب إلى رحلة الحج بصحبة والدها، ولكن تتفاجأ بأن الماضي يطاردها بكل أخطاءها التي وقعت فيها، وتجد في أزمة مادية كبيرة وأن الحل الوحيد يكمن في تكرار نفس الخطأ.