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تنظيم دورة تدريبية عن إعداد القادة لرفع كفاءة العاملين بجامعة بنها

كتب:

حسن صالح
03:11 م | السبت 10 فبراير 2024
دورة تدريبية بجامعة بنها

دورة تدريبية بجامعة بنها

أطلق الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، يرافقه الدكتور إبراهيم راجح المشرف العام على مركز إعداد القادة بجامعة بنها، والدكتور أحمد نجيب نائب المشرف العام وسحر الغنام مدير المركز، الدورة التدريبية الأولى للعاملين بالجهاز الإداري، من المديرين والعاملين بقطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة بنها، خلال الفترة من 10 وحتى 12 فبراير الجاري بمركز إعداد القادة بالجامعة.

تنمية روح الولاء ورفع الكفاءة المؤسسية 

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، الدورة تهدف إلى تنمية روح الولاء للوطن ورفع الكفاءة المؤسسية وتنمية قدرات العاملين وتحويلهم إلى قيادات تخدم وطنهم، فيما أشار الدكتور ابراهيم راجح المشرف العام على المركز، إلى تنفيذ 15 دورة تحت مسمى «قادة المستقبل» لطلاب الجامعة وخريجيها وبعض منتسبي الجامعة من الجهات التنفيذية.

وجرى تنفيذ دورتين للجهاز الإداري بالجامعة، ويجري حاليًا، الإعداد والتحضير لسلسلة من الدورات، بهدف خلق كوادر وقيادات مثالية قادرة على النهوض بالوطن.

تفاصيل برنامج الدورة

وأضاف «راجح» أنّ برنامج الدورة يستمر لـ3 أيام، ويتضمن 8 محاضرات حول تسويق الذات وأثره على صناعة الشخصية القيادية للدكتور طاهر نصر والقيادة الإدارية الاستراتيجية الحديثة للدكتور أحمد كركيت ونظام الساعات المعتمدة للدكتور أحمد رفعت، والمتطلبات الفنية واللوائح المالية للدراسات العليا للدكتور محمد مصطفى عبد العزيز، ومتطلبات التشكيل والمنح والمؤتمرات العلمية للدكتور هشام رشيد، والقيادة والتخطيط للدكتور طه أحمد، ومهارات التواصل وبناء فريق العمل للدكتور يوسف الورداني.

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