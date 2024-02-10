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جامعة بنها الأهلية تكرم الفريق الفائز بالمركز الثاني في «هاكاثون 2023»

كتب:

حسن صالح
01:40 م | السبت 10 فبراير 2024
تكريم طلاب جامعة بنها الأهلية

تكريم طلاب جامعة بنها الأهلية

كرم الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، والدكتور جمال سوسة القائم بعمل رئيس الجامعة، اليوم، الفريق الفائز من طلاب الجامعة في فعاليات هاكاثون الحكومة الذكية 2023 والمتأهل إلى التصفيات النهائية في هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم 2024 الذي ينطلق غدا في جامعة بنها. 

هاكاثون الحكومة الذكية

وأوضح رئيس أمناء بنها الأهلية أنه شارك فريق من جامعة بنها الأهلية بمسابقة هاكاثون الحكومة الذكية Smart Government Hackathon والذي نظمته جامعة بنها، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأمازون ويب سيرفيسز وبرعاية السويدي ديجيتال، بمشاركة 35 فريقا من 25 جامعة حكومية وأهلية وخاصة في عام 2023.

وحصل فريق Alpha Robotics على المركز الثاني بمسار التواصل الذكي والإعلام الذكي، بمشروع ADHD friend، وكانت فكرة المشروع روبوت تفاعلي مع الأطفال لتقليل فرط الحركة وتشتت الانتباه لديهم.

التهنئة للطلاب الفائزين

من جانبه قدم رئيس مجلس الأمناء والقائم بعمل رئيس الجامعة التهنئة للطلاب الفائزين، مشيدين بمجهوداتهم وحسن تمثيلهم للجامعة، متمنين لهم بالمزيد من التقدم والتفوق وتحقيق إنجازات ونجاحات أخرى مستقبلية.

ويضم الفريق كلا من كيرلس ماجد، ويوسف وليد، وبيير سمير، وكارين سامح، والمهندسة دينا النجار، وتحت إشراف الدكتور محمد سعيد.

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