انخفاض كبير في أسعار الدواجن والأعلاف اليوم.. «الطن يفقد 3 آلاف جنيه»

زفت شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، بشرى سارة للمواطنين بشأن تراجع أسعار الدواجن البيضاء، والفراخ البلدي، نتيجة أسعار الأعلاف في الأسواق المحلية، وسط تمنيات باستمرار الانخفاضات.

تراجع أسعار الدواجن

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الدواجن البيضاء تراجعت بنحو 10 جنيهات للكيلو، إذ انخفض سعر الكيلو في المزرعة ليسجل نحو 84 جنيها، بينما تصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 94 إلى 95 جنيها، كما سجل سعر الفراخ البلدي نحو 120 جنيها، للكيلو بالنسبة للمستهلك، بينما سجل سعر كيلو الفراخ الساسو نحو 105جنيهات في أرض المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر سجل نحو 115 جنيها.

تراجع أسعار الأعلاف

وأشار السيد في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن السبب وراء تراجع أسعار الدواجن، الانخفاض الذي شهدته أسعار الأعلاف، حيث بدأت في التراجع بشكل ملحوظ، مما يؤثر على أسعار الدواجن، وتراجع سعر العلف بنحو 3 آلاف جنيه للطن، كما تراجع سعر طن الذرة بنحو 2000 جنيه، كما تراجع سعر الصويا بنحو 3 آلاف جنيه، بينما سجل سعر البيض استقراراً في الأسواق، حيث يتراوح سعر طبق البيض ما بين 143 إلى 145 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 155 إلى 160 جنيها.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن، أن الطلب على شراء الدواجن تأثر بشكل كبير خلال الفترة الماضية نتيجة التحركات السعرية، كما أنه على الرغم من نقص الإنتاج بنحو 40% مقارنة بعام 2022، إلا أن مصر لديها اكتفاء ذاتيا من الدواجن نتيجة ضعف القوة الشرائية للمواطن.