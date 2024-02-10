سعر الدواجن اليوم السبت 10-2-2024.. «اعرف الفراخ البيضاء بكام؟»

سجلت أسعار الدواجن اليوم السبت 10-2-2024، في المزرعة نحو 91 جنيهًا للكيلو، و100 جنيه للمستهلك، وذلك وفقًا للأسعار المعلنة من بورصة الدواجن وبوابة الأسعار المحلية والعالمية، وتواصل الجهات الرقابية تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات، للالتزام بالأسعار المقررة من قبل الحكومة.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

تنشر «الوطن» أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 10-2-2024، في المزرعة والمحلات للمستهلك، كما يلي:

- أسعار الفراخ البيضاء بـ91 جنيهًا في بورصة الدواجن، وتُباع في الأسواق للمستهلك بنحو 94 جنيهًا مقارنة بأمس خلال التعاملات الصباحية.

ووصلت أسعار الفراخ الساسو «الحمراء» خلال تعاملات اليوم السبت 10-2-2024، إلى نحو 110 جنيهات في أرض المزارع، كما يتراوح سعر الكيلو للمستهلك بنحو 120 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم، 120 جنيهًا، وتُباع للمستهلكين بسعر 130 جنيهًا للكيلو.

- روزي برابر 19 جنيهًا.

- بط فرنساوي 38 جنيهًا.

- بط مولار 49 جنيهًا.

- بط مسكوفي آر 49 جنيهًا.

- كتكوت فيومي وروزي 19 جنيهًا.

- بلدي هجين عالي 11.5 جنيه.

- كتكوت جيل تاني 16.5 جنيه.

- كتكوت أبيض شركات 29 جنيهًا.

- كتكوت بلدي مشعر 9 جنيهات.

- كتكوت ساسو جيل أول 21 جنيهًا.