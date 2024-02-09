سجلت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 9-2-2024 تراجعًا بقيمة جنيه واحد فقط وبلغت نحو 84 جنيهًا للكيلو، و93 جنيهًا للمستهلك، مقارنة بما كانت عليه الأسعار أمس في المزرعة، 85 جنيهًا و94 جنيهًا للمستهلك، وفقا للشعبة العامة للدواجن.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

تنشر «الوطن» أسعار الدواجن البيضاء اليوم الجمعة 9-2-2024 في المزرعة والمحلات للمستهلك، وفق المعلن من بورصة الدواجن، وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

- أسعار الفراخ البيضاء 84 جنيهًا في بورصة الدواجن، وتباع في الأسواق للمستهلك بنحو 93 جنيهًا مقارنة بأمس جنيهًا خلال التعاملات الصباحية.

أسعار الفراخ البلدي

ووصلت أسعار الفراخ الساسو «الحمراء» خلال تعاملات اليوم الجمعة 9-2-2024، إلى نحو 104 جنيهات في أرض المزارع، كما يتراوح سعر الكيلو للمستهلك بنحو 109 جنيهات للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 9-2-2024 بنحو 109 جنيهات في مزارع الفراخ، وتباع للمستهلكين بسعر 119 جنيهًا للكيلو.

- روزي برابر 18 جنيهًا.

- بط فرنساوي 37 جنيهًا.

- بط مولار 48 جنيهًا.

- كتكوت ساسو جيل أول 27 جنيهًا.

- كتكوت فيومي وروزي 18 جنيهًا.

- بلدي هجين عالي 11.5 جنيه.

- كتكوت جيل تاني 14.5جنيه.

- بط مسكوفي آر 48 جنيهًا.

- كتكوت أبيض شركات 28 جنيهًا.

- كتكوت بلدي مشعر 9 جنيهات.