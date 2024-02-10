27 جمعية إنتاجية بالقاهرة أغلبها في نشاط المقاولات والملابس

كشف تقرير صادر لمحافظة القاهرة أن عدد الجمعيات التعاونية الإنتاجية على مستوى المحافظة يبلغ نحو 27 جمعية بعدد أعضاء 923 عضوا، وأكبر نسبة من جمعيات التعاون الإنتاجي توجد بالمنطقة الشرقية بنسبة 33% يليها المنطقة الغربية بنسبة 26% ثم المنطقة الجنوبية بنسبة 22%، وأقل نسبة جمعيات للتعاون الإنتاجي بالمدن الجديدة، حيث بلغت 4% يليها المنطقة الشمالية بنسبة 15%.

أنشطة الجمعيات

وأوضح التقرير تنوع أنشطة جمعيات التعاون الإنتاجي بالمحافظة، حيث بلغت 14 نشاطا، وأكبر عدد من جمعيات التعاون الإنتاجي توجد في نشاط المقاولات، وبلغت 7 جمعيات يليها جمعيات نشاط صناعة الملابس الجاهزة ونشاط نقل الركاب، حيث بلغت 4 جمعيات لكل منهما ثم نشاط صناعة أدوات النظافة جمعيتين، مع تساوي عدد باقي الأنشطة الأخرى للجمعيات، وبلغت جمعية واحدة لكل منهم، وذلك من إجمالي عدد الجمعيات التعاونية على مستوى المحافظة.

نشاط الجمعيات

وفيما يتعلق بتوزيع الجمعيات التعاونية الإنتاجية حسب النشاط بالقاهرة، أشار التقرير إلى وجود 190 عضوا بجمعيات نشاط المقاولات، و175 عضوا في جمعيات نقل البضائع بالسيارات، و124 عضوا في صناعة الأثاث، و90 عضوا في نقل الركاب، و44 عضوا في صناعة الأحذية والمصنوعات الجلدية، و91 عضوا في صناعة الملابس الجاهزة، و50 عضوا في صناعة تشغيل المعادن، و24 عضوا في صناعة أدوات النظافة، و26 عضوا في صناعة منتجات خان الخليلي، و29 عضوا في نشاط الطباعة ومستلزماتها، و30 عضوا في جمعيات نشاط الحاسبات الالكترونية، و25 عضوا في جمعيات صناعة الفخار والخزف والحراريات، 5 أعضاء في الصيادلة بالقاهرة، 20 عضوا في صناعة المنتجات الحرفية واليدوية.