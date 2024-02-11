تحذيرات من ظهور آفات زراعية خلال شهر أمشير

كشف مركز معلومات تغير المناخ، عن عدد من التوصيات الزراعية لشهر أمشير الحالي، الذي يتسم بالرياح العالية، والبٌرودة، وتقلبات الطقس بين البرودة وارتفاع الحرارة في نهايته.

الانتهاء من المعاملة بكاسرات سكون الأشجار متساقطة الأوراق

أكد الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، ضرورة الانتهاء من المعاملة بكاسرات سكون الأشجار متساقطة الأوراق، خاصة العنب المبكر والزيتون، والكمثرى والخوخ والمشمش والتفاح.

كما حذر من المعاملة بمثبتات التزهير والعقد بجرعات أو عدد مرات أعلى من اللازم، حتى لا تحدث زيادة غير طبيعية في تحميل الشجرة، ما يؤدي لأن تصبح الأشجار صغيرة الحجم وتتعرض لضعف التلوين.

أضرار المعاملة بمثبتات التزهير

تابع أن من أضرار المعاملة بمثبتات التزهير بأعلى من المطلوب يؤدي لنقص كبير في البوتاسيوم، وظهور أعراض النقص على الأوراق والثمار، وعلى تكشف طروحات الموسم التالي أيضا، ويؤدي إلى قلة المخزون من الكربوهيدرات داخل الشجرة، وبالتحديد وقت التحول الزهري، كما يؤدى إلى زيادة نسبة الأزهار المذكرة، وبالتالي قله المحصول وعدم انتظام الحمل في الموسم التالي.

أشار إلى أن الزيتون يسير فى المسار المعقول فى إستيفاءه لأحتياجات البرودة خاصة الاصناف الأجنبية، كما انه قد بدأ ظهور بعض بداءات البراعم الزهرية مبكراً هذا العام ويجب التعامل معها ببعض المركبات النوعية «كالسيوم، بورون، أو بورون، مولبدنيوم» في التوقيت الصحيح.

زيادة تذبذبات الحرارة مع زيادة الرطوبة النسبية

لفت إلى أن شهر أمشير سيشهد زيادة تذبذبات الحرارة مع زيادة الرطوبة النسبية، وهو ما يتسبب في انتشار بعض الآفات الحشرية أو المرضية، من بينها حشرات المن على القمح والفول والبطاطس الصيفي، والتربس على البصل والكمون وطماطم الأنفاق وغيرها، وأمراض اللطعة الأرجوانية على البصل والثوم، واللفحة المتأخرة على البطاطس والطماطم، وبدايات الصدأ الأصفر على القمح في الوجه البحري، على الأصناف خارج الخريطة الصنفية «جميزة 11 ومصر 1»، والبياض الدقيقي على المانجو والعنب، ولفحة الساق الصمغية على الكنتالوب والبطيخ وخيار الأنفاق والصوب، والعفن الرمادي على الفراولة وطماطم الصوب.