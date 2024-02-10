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شكري: الإجراءات المتخذة لتهجير الفلسطينيين ونزوحهم سياسة ممنهجة

كتب:

نرمين عفيفي
03:17 م | السبت 10 فبراير 2024
سامح شكري وزير الخارجية

سامح شكري وزير الخارجية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الأوضاع الإنسانية متفاقمة في غزة وأي زيادة لرقعة الأعمال العسكرية سيكون لها عواقب وخيمة، مشددا على أن الإجراءات التي تتخذ من أجل التهجير والنزوح يجب النظر إليها كونها سياسة ممنهجة، فكل الإجراءات تقود لنتيجة محتومة ونتيجة الكل يحذر منها ويرفضها، ولكن يجب ألا تستمر الإجراءات للوصول للنتيجة المرفوضة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي جمع بين سامح شكر ووزيرة خارجية بلغارية ونائبة رئيس الوزراء البلغاري. 

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بقلم نرمين عفيفي