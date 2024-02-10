مد التقديم لمسابقة جوائز الصحافة حتى 15 فبراير 2024

قالت نقابة الصحفيين، إنه بناء على رغبة الزملاء وبعد تلقي عشرات الطلبات، تقرر استمرار تلقي الأعمال لمسابقة جوائز الصحافة لاختيار أفضل الأعمال الصحفية عن مسابقتي عامي «2022 و2023» حتى الخميس 15 فبراير 2024، وتسلم الأعمال الخاصة بالزملاء المتقدمين في مقر النقابة.

وأشارت النقابة في بيان إلى أنها لن تقبل أي طلبات بعد التاريخ المحدد، ولن يتم مد فترة التقديم مرة أخرى.

وأوضحت النقابة، أن المسابقة تشمل 10 فروع في مسابقة جوائز الصحافة المصرية، و11 جائزة خاصة، وتفاصيل المسابقة واللائحة الخاصة بها على موقع النقابة الإلكتروني.

وأشارت إلى أن مسابقة جوائز الصحافة المصرية تشمل الفروع الآتية:

1- التحقيق الصحفي، والاستقصائي، والحملات الصحفية.

2- الحوار الصحفي.

3- الإخراج الصحفي، وتصميم المواقع الإلكترونية.

4- التصوير الصحفي.

5- الكاريكاتير.

6- الصحافة الثقافية.

7- الصحافة الفنية.

8- الصحافة الرياضية.

9- صحافة الوسائط المتعددة «مالتي ميديا».

10- المقال الصحفي.

قيمة الجوائز

- قيمة الجائزة 30 ألف جنيه لكل فائز عن كل فرع باستثناء فرعي التحقيقات، والحوارات تُخصص لكل منهما جائزتان، قيمة الجائزة الأولى 30 ألف جنيه، والثانية 15 ألف جنيه.

ثانيًا:- الجوائز الخاصة

تشمل المسابقة الجوائز الآتية:

1- جائزة محمد عيسى الشرقاوي للتغطية الخارجية.

2- جائزة سمير عبد القادر في الصحافة الاقتصادية.

3- جائزة إحسان عبد القدوس في السبق الصحفي.

4- جائزة أحمد رجب في الكتابة الساخرة.

5- جائزة منير كنعان للإبداع الفني «الرسم».

6- جائزة مجدي مهنا في العمود الصحفي.

7- جائزة صحافة المرأة.

8- جائزة سعيد سنبل في المقال الاقتصادي.

9- جائزة صبري غنيم في القصة الصحفية الإنسانية.

10- جائزة محمد سلماوي للصحافة باللغات الأجنبية «جائزة واحدة عن عامي 2022 و2023».

11- جائزة صحافة البيئة

- تمنح جائزة واحدة في كل فرع بقيمة عشرين ألف جنيه.

الشروط العامة

1- يشترط أن يكون المتقدم عضوًا بالنقابة في جدولي تحت التمرين أو المشتغلين.

2- يشترط أن يكون المتقدم مسددًا للاشتراك السنوى للنقابة.

3- ألا يكون قد وقعت على المتقدم عقوبة تأديبية من بين المنصوص عليها في قانون النقابة خلال السنوات الثلاث السابقة على ترشحه أو تقدمه للمسابقة.

4- ألا يكون المتقدم عضوًا بمجلس النقابة في توقيت الترشح أو التقدم لنيل جوائز الصحافة.

5- تُمنح جوائز الصحافة المصرية لأعضاء النقابة، الذين يتقدمون بأنفسهم للمسابقة بأعمال صحفية متميزة، نشرها خلال الفترة المحددة للتقدم للترشح، وفي حالة المواد المتتابعة الخاصة بتغطية موضوع واحد يعتد بتاريخ نشر آخر هذه المواد.

6- يلتزم المتقدم لهذه المسابقة بالشروط التالية:

أ ـ لا يجوز للمتسابق أن يتقدم إلا في فرع واحد وبعمل واحد في مسابقة 2022م، وفرع واحد وبعمل واحد في مسابقة 2023م.

ب ـ أن تكون المادة الصحفية المقدمة ملتزمة بالأصول المهنية، وبمبادئ ونصوص ميثاق الشرف الصحفي، ولا تتعارض مع قرارات الجمعية العمومية، وفي مقدمتها حظر التطبيع.

ج ـ أن تكون قد نشرت في إحدى الصحف المصرية القومية، أو الحزبية، أو الخاصة المعتمدة لدى نقابة الصحفيين، أو في إحدى نوافذها الإلكترونية المرخصة، أو على النشرة العامة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، ويجوز لمجلس النقابة قبول أعمال صحفية بالمسابقة من الصحف، والمواقع الإلكترونية الحاصلة على ترخيص من المجلس الأعلى للإعلام.

7- يسحب المتقدم للفرع أو الجائزة استمارة اشتراك من سكرتارية النقابة بالدور الأول، ويسدد كل متقدم مبلغ مائة جنيه للاشتراك في المسابقة.

8- يرفق المتقدمون بأعمال بالصحف المطبوعة نسخة من أصل العمل في الصحيفة، بالإضافة لنص الموضوع، ويرفق المتقدمون بأعمال من مواقع إلكترونية شهادة معتمدة من رئيس التحرير، أو مَن ينوب عنه تفيد نسبة الأعمال المقدمة لأشخاصهم.

9- تقدم الأعمال في ملف به أصل، و4 نسخ.

10- يرفق المتقدمون في فرع الإخراج الصحفي (نسختين) من أعداد الصحف، ويقدمون ومعهم الصحفيون بوكالة أنباء الشرق الأوسط شهادة من رئيس التحرير، أو مَن ينوب عنه تفيد بأن الأعمال من إنتاجهم.

11- يرفق المتقدم لفرعي التصوير، وصحافة الوسائط المتعددة «مالتي ميديا» نسخة من أعمالهم بمحتوى الصور أو الفيديو، وشهادة من رئيس التحرير، أو مَن ينوب عنه تفيد بأن الأعمال من إنتاجهم.

12- صورة من بطاقة الرقم القومي، وكارنيه النقابة.

13- يجرى تسليم جوائز الصحافة المصرية، والجوائز الخاصة، وتكريم الحاصلين عليها خلال احتفال تنظمه النقابة، وتنشر أسماء الفائزين والأعمال الفائزة على موقع النقابة.