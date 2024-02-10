شروط وتفاصيل مناقصة إحلال وتجديد سور ترعة الإبراهيمية بمركز بني مزار

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار في شمال محافظة المنيا، عن إجراء مناقصة عامة لإحلال وتجديد سور ترعة الإبراهيمية بمركز ومدينة بني مزار.

إحلال وتجديد سور ترعة الإبراهيمية

وذكرت الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا، أن موعد المناقصة يوم الاثنين 19 فبراير 2024 والتأمين الابتدائي 250.000 جنيه فقط مائتان وخمسون ألف جنيها، وثمن كراسة الشروط 500 جنيها.

ويتم تقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية مساءً باسم رئيس مركز بني مزار داخل مظروفين الأول فني يحتوي على التأمين المؤقت لكل عملية يكمل إلى 5% في حالة الرسو وباقي المستندات المنصوص عليها بقانون 182، والثاني مالي يحتوي على قائمة الأسعار شاملة القيمة المضافة ولن يلتفت إلى أي اشتراطات أو تحفظات ترد بالمظروف المالي.

آخر موعد لتقديم العطاءات

وتُطلب كراسة الشروط من إدارة المخازن في مركز بني مزار نظير المبلغ المحدد عاليه، ويضاف إليه 10 جنيهات في حالة طلبها بالبريد طبقا للقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والتعديلات، وكراسة الشروط مكمّلة للإعلان، وآخر موعد لتقديم العطاءات هو يوم 18 فبراير 2024 الساعة 12 ظهراً، ويتم فتح المظاريف في تمام الساعة الثانية مساءً يوم 19 فبراير 2024، وللوحدة المحلية حق تأجيل أو إلغاء المناقصة دون إبداء أسباب.