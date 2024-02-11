شهد سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، استقرارا ملحوظا، خلال بداية تعاملات اليوم الأحد 11 فبراير 2024، في عدد كبير من البنوك.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه، في مختلف البنوك المصرية، بحسب آخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.22 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري سعر 8.20 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.20 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.20 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، في بنك فيصل الإسلامي.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.19 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع، في بنك قناة السويس.

وجاء سجل سعر الريال السعودي اليوم عند 8.24 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.