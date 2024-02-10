نافذة رقمية موحدة لتبسيط إجراءات وصول ومغادرة «اليخت» للموانئ

اتخذت حكومة د. مصطفى مدبولى مجموعة من الإجراءات المهمة لتعظيم سياحة اليخوت، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتبسيط وتسريع الإجراءات الخاصة بوصول ومغادرة اليخوت الأجنبية للموانئ والمرافئ السياحية، حيث قامت وزارة النقل بإنشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية لتبسيط هذه الإجراءات، وتتولى وزارة النقل مُمثلة فى قطاع النقل البحرى إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها.

النافذة الرقمية عبارة عن موقع إلكترونى على شبكة المعلومات الدولية، يستطيع من خلالها مالك اليخت أو من ينوب عنه إدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وموعد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه وبرنامج الرحلة بالكامل، مثلما يتم فى الدول الرائدة.

وتقوم النافذة الرقمية بإرسال البيانات آلياً إلى الجهات المعنية لمراجعتها والإعلان بالمقابلات المطلوبة وإرسال موافقاتها إلى موقع النافذة الرسمى بقطاع النقل البحرى لإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة، وذلك خلال 30 دقيقة، إلى جانب إصدار فاتورة واحدة لليخت الأجنبى، يتم تحصيلها إلكترونياً من خلال النافذة بالدولار الأمريكى، علماً بأن إنهاء الإجراءات الخاصة باليخوت السياحية الأجنبية كان يتطلب فترة من 15 إلى 30 يوماً.

وفقاً لتقارير وزارة النقل، تم وضع رابط بموقع النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية، لإدارة الجوازات والهجرة والجنسية للحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول الركاب الموجودين على متن اليخت، وكذلك للموقع الرسمى لهيئة قناة السويس، لإتمام إجراءات عبور اليخت الأجنبى للمجرى الملاحى الدولى «قناة السويس»، إذا كان ضمن برنامج الرحلة لليخت، وطبقاً لموقعى المغادرة والوصول.

وضمن الإجراءات التى نفّذها قطاع النقل البحرى، إصدار كود موحّد لإنشاء وتشغيل المرافئ والموانئ ليكون دليلاً لجميع المتعاملين يتضمّن مواصفات الأرصفة والطاقات الاستيعابية والخدمات المقدّمة وقنوات الاتصال بتلك الموانئ، إلى جانب بيان بالإجراءات والموافقات الواجب اتخاذها لإنشاء مارينا دولية لاستقبال اليخوت الأجنبية مباشرة أو إنشاء مارينا محلية.

ومن بين الإجراءات، التى اتخذتها الحكومة المصرية لتعظيم سياحة اليخوت فى مصر وتبسيط الإجراءات الخاصة بها، السماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أى ميناء أو مارينا سياحى دون التقيّد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول.

واستكمالاً للجهود المبذولة لحل جميع المشكلات والمعوقات التى تواجه اليخوت الأجنبية المتردّدة على الموانئ والمراين السياحية على السواحل المصرية، صدرت توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 17 مايو 2023 للوزارات المعنية باتخاذ اللازم حيال مد فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادى اليخوت الأجنبية، لتكون 3 أشهر بدلاً من 30 يوماً، وذلك نتيجة ما قد تواجهه اليخوت من تقلّبات للطقس أو مواقف طارئة «سوء أحوال جوية - أعطال تمنع اليخت من المغادرة»، وعدم القدرة على الالتزام بالمغادرة باليخت خارج البلاد فى التوقيتات المناسبة لمتطلبات الإبحار الآمن للطاقم والركاب.

وتنفيذاً لذلك، صدر قرار وزارة الداخلية - الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، فى هذا الشأن، كما قامت وزارة الخارجية بإصدار توجيهات لكل السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بمنح السائحين الأجانب الوافدين على متن اليخوت السياحية الأجنبية إقامة سياحية لمدة 3 أشهر، بدلاً من شهر.

وكيل كلية النقل الدولى: مصر تمتلك شرايين مياه طويلة يجب استغلالها لجذب هذه السياحة

وأكدت الدكتورة داليا يونس وكيل كلية النقل الدولى واللوجيستيات، أن وزارة النقل عظّمت الاستفادة من سياحة اليخوت فى الفترة الأخيرة بإجراءات مهمة، بينها النافذة الرقمية الواحدة التى خصّصتها لهذه السياحة، حتى يتمكن السائح من إنهاء إجراءات الزيارة والحصول على كل الموافقات بسهولة، والتى تُدر دخلاً مهمّاً للبلد بالعملة الصعبة.

وأضافت لـ«الوطن» أن مصر لديها 2000 ميل بحرى وشرايين مياه طويلة، فهى موقع استراتيجى لجذب سياحة اليخوت، وتعمل على تنفيذ جميع المواصفات العالمية والدولية فى تعزيز هذه السياحة، لافتة إلى أن تحديد الرسوم الخاصة بسياحة اليخوت يعزّزها ويضع مصر فى قائمة الدول التى تولى اهتماماً بهذه السياحة.