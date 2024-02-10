رمضان 2024.. watch it تطرح برومو إمبراطورية ميم لخالد النبوي

نشرت منصة watch it، التيزر الأول لمسلسل خالد النبوي «إمبراطورية ميم»، والمقرر عرضه على قنوات cbc في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل، بجانب عرضه على منصة watch it، المملوكة للشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية.

تفاصيل برومو إمبراطورية ميم

ويبدأ البرومو بخالد النبوي، الأب وهو نائم على سريره في هدوء، وفجأة يقتحم هذا الهدوء أبناؤه، بصياح «بابا»، ثم يدخل النبوي بصوته وهو يقول: «أنا مختار أبو المجد، قررت أبني إمبراطورية، إمبراطورية ميم».

خالد أبو النجا يعيد في هذا المسلسل تقديم القصة المأخوذة عن الراحل إحسان عبد القدوس، والتي قدمتها من قبل النجمة الكبيرة فاتن حمامة في فيلم بنفس الاسم، والذي صُنف فيما بعد بأنه من أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نشوى مصطفى، نور النبوي، مايان السيد، هاجر السراج، محمد محمود عبدالعزيز، إلهام صفي الدين، ومن الأطفال منى زاهر وآدم وهدان، وعن قصة الأديب إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد سلامة.

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