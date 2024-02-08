استعدادا لعرضه في رمضان.. «watch it» تنشر بوسترات لأبطال مسلسل «إمبراطورية ميم»

يواصل النجم خالد النبوي وصناع مسلسل «إمبراطورية ميم»، تصوير حلقات المسلسل المقرر عرضه في دراما رمضان 2024، وهو المسلسل المأخوذ عن رواية الروائي الكبير إحسان عبد القدوس، وجرى تنفيذها فيلم بنفس الاسم من قبل الذي لعبت بطولته الفنانة فاتن حمامة.

وروجت اليوم منصة «watch it»، لمسلسل إمبراطورية ميم، من خلال نشر بوسترات لأبطال العمل، على رأسهم خالد النبوي وحلا شيحة، ونور النبوي ومايان السيد وهاجر السراج ومحمود حافظ ونشوى مصطفى.

ويتكون العمل من 20 بطلا وأكثر على رأسهم النجم خالد النبوي، والنجمة حلا شيحة، وهما هاجر السراج، نور النبوي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، محمد محمود عبدالعزيز، أدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، عبدالله سعد، ريمون توفيق، محمد محمود عبدالعزيز، يارا عزمي، أحمد طلعت، أحمد السلكاوي، باتع خليل، ليلى عز العرب، محمود حافظ، نشوى مصطفى، أحمد عنان، محمود فايز.