تفاصيل إنشاء كورنيش جديد أمام الإبراهيمية في سمالوط.. متنفس للمواطنين

في إطار سعي محافظة المنيا لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، تواصل الوحدة المحلية أعمال إنشاء كورنيش جديد أمام ترعة الإبراهيمية بمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا.

متابعة أعمال تركيب الجلسات

وقال الدكتور سعيد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة سمالوط، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه أجرى جولة تفقدية للوقوف على حجم الأعمال المنفذة في الكورنيش الجديد، تضمنت الجولة متابعة أعمال تركيب الجلسات، واستكمال أعمال البناء، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، ليكون الكورنيش الجديد الموازي لترعة الإبراهيمية من الناحية الغربية متنفسا لأهالي المدينة والوافدين من أبناء القرى والعزب والنجوع.

وأضاف، يهدف إنشاء الكورنيش الجديد إلى توفير متنفس جديد للمواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى تجميل وتطوير المنطقة.

التواجد الميداني لتسريع وتيرة العمل

ووجه رئيس مركز سمالوط المهندس المشرف على المشروع بالتواجد الميداني لتسريع وتيرة العمل، والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية لضمان الانتهاء من الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة.

ويتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بشكل مستمر أعمال الإنشاء، حيث يُعدّ هذا المشروع خطوة إيجابية نحو تحسين جودة الحياة للمواطنين في سمالوط.