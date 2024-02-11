رئيس شعبة الدواجن: حالة وحيدة لتراجع أسعار الفراخ 60% قبل شهر رمضان

أكد الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الدواجن كغيرها من السلع تشهد تقلبات عديدة ، موضحًا أن المواطن مُحق في تساؤلاته عن التغير المٌستمر في أسعار السلع حيث نعاني من هذه التقلبات منذ فترة طويلة.

انخفاض في أسعار الدواجن في المزارع

وأكد «السيد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المُذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أن هناك انخفاض في أسعار الدواجن في المزارع لكن لا يشعر بها المواطن المصري، لأن الحلقة الوسيطة لا تٌخفض الأسعار، وهو أمر أمر يحتاج للرقابة والمواجهة.

استيراد كمية من الفراخ من الخارج وضخها في المجمعات

واقترح «السيد»، أن تقوم الدولة المصرية باستيراد كمية من الفراخ من الخارج وضخها في المجمعات الاستهلاكية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك وهو ما سيساهم في حل الأزمة بشكل مؤقت.

وأشار «السيد»، أن استقرار سعر الصرف والعمل من خلال البنك المركزي، هو الضمان الوحيد لثبات الأسعار والملاذ الآمن والإيجابي، مؤكدًا أنه إذا حدث ذلك سوف يحدث انخفاضات في الأسعار قد تصل لـ60 %، وهو ما يصب في صالح المواطن.