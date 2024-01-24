دعاء الأيام البيض لشهر رجب.. يغفر الذنوب ويفتح أبواب الرزق

يسعى ملايين المسلمين في شتى بقاع الأرض للتقرب إلى الله عزوجل في الأيام البيض في الأشهر الحرم، بالتسابيح وقراءة القرآن، فضلا عن رغبة الكثيرين في ترديد دعاء الأيام البيض لشهر رجب كما جاء عن النبي الكريم.

دعاء الأيام البيض لشهر رجب

ذكرت دار الإفتاء المصرية، عبر حسابها الرسمي، بعض الأحاديث النبوية بخصوص دعاء الأيام البيض لشهر رجب، والتي ستبدأ من أيام 13 و14 و15 رجب، والموافقة أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلين، مثل حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم، قَالَ: «صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَة ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ».

دعاء الأيام البيض

وحول الحديث عن دعاء الأيام البيض لشهر رجب، أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى سابقا بالأزهر الشريف، بأنه يجب على المسلم التقرب من الله عز وجل في تلك الليالي المباركة، موضحا أنه يجوز للمسلم أن يقول ما يتمنى في دعائه.

أدعية في الأيام البيض

وأوضح الأطرش لـ«الوطن» خلال حديثه عن دعاء الأيام البيض الشهر رجب، أنه يجوز للمسلم أن يردد عددا من الأدعية ومنها:

- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي، وَتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي، وَتَلُمُّ بِهَا شَعَثِي، وَتُصْلِحُ بِهَا غَائِبِي، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي، وَتُزَكِّي بِهَا عَمَلِي، وَتُلْهِمُنِي بِهَا رُشْدِي، وَتَرُدُّ بِهَا أُلْفَتِي، وَتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُوء.

اللَّهُمَّ آتِنا في الدُّنْيا حَسَنَةً وفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

اللَّهُمَّ إني أسألُكَ الهُدَى والتُّقَى وَالعَفَافَ وَالغِنَى

للَّهُمَّ اغْفِرْ لي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِني، وَعافِني، وَارْزُقْني

اللَّهُمَّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أنْتَ، فاغْفِرْ لي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْني إنَّكَ أنْتَ الغَفُورُ الرَّحِي.