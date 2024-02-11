«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية كافة، بقيم تتراوح بين 3 حتى 4 درجات، بسبب كتل صحراوية حارة من غرب البلاد، تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة على القاهرة وحتى جنوب البلاد، ويكون الطقس مائل للدفء على السواحل، خاصة في ظل استمرار تأثير الكتل الحارة على حالة الطقس حتى منتصف الأسبوع الجاري.

مرتفع جوي يمنع تكون السحب

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، أنّ البلاد ما زالت تحت تاثير مرتفع جوي يمنع تكون السحب الحاجبة لأشعة الشمس والسحب الممطرة، حيث نشهد ارتفاعات طفيفة يوميا في درجات الحرارة بسبب زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، والتي تأتي في وقت متزامن مع الكتل الصحراوية الحارة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة اليوم على القاهرة وشمال البلاد وحتى محافظات جنوب البلاد، فجاءت كما يلي.

القاهرة 23 13

أكتوبر 23 11

بنهــــا 23 13

دمنهور 22 13

وادي النطرون 22 12

كفر الشيخ 22 13

المنصورة 23 13

الزقازيق 23 13

شبين الكوم 23 13

طنطا 23 13

دمياط 20 13

بورسعيد 20 13

الإسماعيلية 23 10

السويس 22 09

العريش 21 11

رفح 21 10

رأس سدر 24 11

نخل 21 05

كاترين 18 02

الطور 23 12

طابا 22 12

شرم الشيخ 25 15

الإسكندرية 21 12

العلمين الجديدة 21 11

مطروح 22 10

السلوم 23 09

سيوة 23 08

رأس غارب 23 14

الغردقة 24 14

سفاجا 25 14

مرسى علم 24 15

الشلاتين 26 17

حلايب 24 18

أبو رماد 24 15

رأس حدربة 25 15

الفيوم 23 09

بني سويف 23 09

المنيا 23 08

أسيوط 23 08

سوهاج 24 09

قنا 25 09

الأقصر 26 10

أسوان 27 12

الوادى الجديد 24 06

أبوسمبل 26 11