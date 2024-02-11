«الأرصاد»: 72 ساعة على عودة الأجواء الباردة والممطرة في القاهرة والمحافظات

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنَّ الأجواء الشتوي الباردة والممطرة ستعود مرة أخرى بعد 72 ساعة، إذ تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بقيم تتراوح بين 5 إلى 7 درجات على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية مع منتصف الأسبوع الجاري.

أمطار وانخفاض في الحرارة على نهاية الأسبوع

وأشارت هيئة الأرصاد في بيان تفصيلي صادر عنها إلى أنَّ البلاد ستشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مع عودة السحب العالية والمنخفضة الممطرة على عدد من محافظات الجمهورية منذ يوم الثلاثاء المقبل، حيث تتراوح نسب تساقط الأمطار بين 50 إلى 60% على محافظات شمال وجنوب الوجه البحري والسواحل الشرقية والغربية للبلاد وشمال وجنوب سيناء، وهي أمطار متفاوتة الشدة وغزيرة أحيانًا.

مرتفع جوي وكتل هوائية باردة

وأضافت أنَّ البلاد على موعد مع مرتفع جوي جديد قادم على مسطح البحر الأبيض المتوسط يعمل على تكاثر السحب الممطرة في طقس نهاية الأسبوع، تزامنًا مع كتل هوائية باردة قادمة من جنوب القارة الأوربية تعمل على انخفاض درجات الحرارة بقيم تصل إلى 7 درجات على القاهرة الكبرى ووسط سيناء وجبال البحر الأحمر وحتى محافظات شمال الصعيد.