جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي الزراعي بجنوب سيناء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 /2024 للمرحلة الثانوية الزراعية العام والجدارات، المقرر أن تبدأ الامتحان من 9 حتى 17يناير 2024 للعام ومن 9 حتى 11 يناير للزراعي جدارات كما جرى تجهيز اللجان وتشكيل غرفة العمليات داخل مديرية التعليم بالمحافظة لمتابعة سير الامتحانات.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي الزراعي

تنشر «الوطن» جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي الزراعي العام كالآتي:

الثلاثاء 9 يناير

امتحان مادة اللغة العربية ومدة الامتحان ساعتان ونصف.

امتحان مادة التربية الدينية ومدة الامتحان ساعة ونصف.

الأربعاء 10 يناير

امتحان مادة التربية الوطنية ومدة الامتحان ساعة ونصف

امتحان مادة اللغة الإنجليزية ومدة الامتحان ساعتان ونصف.

الخميس 11 يناير

امتحان مادة رياضيات عامة ومدة الامتحان ساعتان

امتحان مادة دراسات اجتماعية ومدة الامتحان ساعة ونصف

السبت 13 يناير

امتحان مادة أساسيات الإنتاج الحيواني ومدة الامتحان ساعتان

الاحد 14 يناير

امتحان مادة كيمياء ومدة الامتحان ساعتان

امتحان مادة مساحة وري ومدة الامتحان ساعتان

الإثنين 15 يناير

امتحان مادة الفيزياء ومدة الامتحان ساعتان

امتحان مادة الميكنة الزراعية ومدة الامتحان ساعتان

الثلاثاء 16 يناير

امتحان مادة أساسيات البساتين ومدة الامتحان ساعتان

امتحان مادة صناعات زراعية ومدة الامتحان ساعتان

الأربعاء 17 يناير

امتحان مادة المحاصيل ومدة الامتحان ساعتان

امتحان مادة البيولوجي ومدة الامتحان ساعتان.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الزراعي جدارات

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي الزراعي جدارات وجاء كالآتي :

الثلاثاء 9 يناير

امتحان مادة اللغة العربية ومدة الامتحان ساعتان ونصف

امتحان مادة التربية الدينية ومدة الامتحان ساعة ونصف

الأربعاء 10 يناير

امتحان مادة التربية الوطنية ومدة الامتحان ساعة ونصف

امتحان مادة اللغة الإنجليزية ومدة الامتحان ساعتان ونصف

الخميس 11 يناير

امتحان مادة رياضيات عامة ومدة الامتحان ساعتان

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ومدة الامتحان ساعة ونصف.

تعليمات امتحانات الفصل الدراسي الأول

وشدد وكيل الوزارة على الالتزام بتعليمات المديرية الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول التي لا تضاف إلى المجموع وهي كالآتي:

تبدأ الامتحانات العملية والمعملية قبل الامتحانات النظرية وتحدد عدد الدفعات حسب إمكانيات كل قسم.

تبدأ الامتحانات في تمام الساعة 8:00 صباحا

تبدأ الامتحانات للتربية العسكرية يوم 4 يناير نظري وعملي.