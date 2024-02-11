وزير الخارجية يغادر إلى سلوفينيا للمشاركة في أعمال لجنة التعاون الاقتصادي

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة في وزارة الخارجية، بأنّ سامح شكري وزير الخارجية، يتجه اليوم إلى جمهورية سلوفينيا، لترؤس الجانب المصري المشارك في أعمال الجولة الثانية للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي بين مصر وسلوفينيا على مستوى وزيري الخارجية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أنّه من المقرر أن يجري شكري مباحثات تستهدف مختلف ملفات العلاقات الثنائية بين مصر وسلوفينيا وسبل تعزيزها، إضافة إلى التشاور مع نظيرته السلوفينية تانيا فايون حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية التي تتبنى سلوفينيا مواقف داعمة لها تجلت بوضوح منذ بداية أزمة قطاع غزة.

وكشف السفير أبو زيد، عن أنّ وزير الخارجية سيلتقي خلال الزيارة، الرئيسة السلوفينية ناتاشا بيرك موزار، ورئيس الوزراء روبرت جولوب، كما يجتمع مع وزير الاقتصاد والسياحة السلوفيني، في إطار التنسيق بشأن سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين.

وتأتي زيارة وزير خارجية مصر إلى سلوفينيا في إطار ما شهدته العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة من نقلة نوعية، كان أبرزها زيارة الرئيس السلوفيني السابق بوروت باهور إلى مصر في ديسمبر 2016، حيث مثلت تلك الزيارة محطة مهمة على صعيد توثيق علاقات التعاون بين البلدين وإكسابها المزيد من الزخم.