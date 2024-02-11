4 أيام فقط قبل إغلاق باب التقديم في وظيفة معلم.. بـ25 محافظة

يتبقى 5 أيام فقط عن آخر موعد للتقديم في وظائف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي أعلنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث يتاح التقدم في هذه الوظائف حتى يوم 15 فبراير الجاري، وفقا لإعلان بوابة الوظائف الحكومية.

وظائف التربية والتعليم

تشمل الوظائف المعلن عنها:

- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية الأولى بمحافظة جنوب سيناء.

- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية الأولى بمحافظة شمال سيناء.

- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية الأولى بمحافظة مطروح.

- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية بالوادي الجديد.

- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية الأولى بالبحر الأحمر.

- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية الأولى بالأقصر.

- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية الأولى بأسوان.

- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية الأولى بقنا.

- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية الأولى بسوهاج.

- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية الأولى بأسيوط.

- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية الأولى بالمنيا.

- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية الأولى باالفيوم.

- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية الأولى ببني سويف.

- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية الأولى بالجيزة.

- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية الأولى بالاسماعيلية.

- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية الأولى بالغربية.

- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية الأولى بكفر الشيخ.

- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية الأولى بالقليوبية.

- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية الأولى بالشرقية.

- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية الأولى بالدقهلية.

- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية الأولى بدمياط.

- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية الأولى بالسويس.

- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية الأولى في بورسعيد.

- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية الأولى بالإسكندرية.

- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية الأولى بالقاهرة.

شروط التقديم:

من أبرز شروط التقديم إلى الوظائف، ألا يزيد عمر المتقدم عن عمر 40 عاما، وأن يكون حاصلا على مؤهل عال، تربية (تعليم أساسي - تعليم ابتدائي)، ومؤهل عال - تربية (معلم فصل)، ومؤهل عال - تربية نوعية (تعليم أساسي- تعليم ابتدائي).

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