أماكن انقطاع المياة في القاهرة غدا.. يستمر 14 ساعة

قررت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه لمدة 14 ساعة اعتبارا من الساعة التاسعة صباح غدا السبت، وحتى الساعة الحادية عشر من مساء نفس اليوم، عن المناطق الواقعة بنطاق شبكات السلام «منشية السد العالي – أبو رجيلة – اسكانات مدينة السلام – أطلس – صف الضباط».

الاماكن المتأثرة بقطع المياه بشبكات المرج

وأشارت شركة مياه الشرب بالقاهرة إلى قطع المياه عن عدد من المناطق الواقعة بنطاق شبكات المرج وهي «شارع محمد نجيب – شارع عبد الله رفاعى – شارع مؤسسة الزكاة – شارع عين شمس "بمتفرعاتهم" – عزبة النخل الشرقية – المرج الغربية – الأمن المركزى –مدينة الخصوص»، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباح يوم غدا السبت وحتى الساعة الحادية عشر مساء نفس اليوم لمدة 14 ساعة.

سبب انقطاع الخدمة عن مناطق شرق القاهرة

وقالت شركة مياه الشرب بالقاهرة إن سبب انقطاع الخدمة عن المناطق المذكورة القيام بتنفيذ أعمال لحامات بخط المياه قطر 1000 ملليمتر بشارع محمد نجيب وشارع الترولى ضمن أعمال التطوير للمحاور الرئيسية بمنطقة المرج.

تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال

وطالبت شركة مياه الشرب بالقاهرة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال لافنتا الي انها ستقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125