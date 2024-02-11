العد التنازلي لرمضان 2024.. باق أيام معدودة على الشهر الفضيل

بدأ العد التنازلي لرمضان 2024، منذ ليلة أمس بعد أن أعلن مركز الفلك الدولي، ظهور هلال شهر شعبان 1445هـ الذي تم تصويره فور غروب الشمس أمس السبت 10 فبراير 2024م.

العد التنازلي لرمضان 2024

وبعد أن تم ورؤية هلال شعبان، بدأ العد التنازلي لرمضان 2024، يكون اليوم غرة شعبان 1445، وعدة الشهر ستكون 29 يوما فقط، وفقا للحسابات الفلكية في جميع الدول الإسلامية العربية.

وبما أن شهر فبراير الجاري هو 29 يوما فقط، يتبقى 28 يوما فقط على أول رمضان 1445، وسيكون مطلع شهر رمضان هو يوم الاثنين 11 مارس 2024، وستكون وعدته ستكون 30 يوماً.

ويأتي العد التنازلي لرمضان 2024، كون هذا الشهر يكتسب طابعا روحانيا لدى المسلمين بوجه عام في مختلف أنحاء العالم والمصريين بوجه خاص، من أجل أداء فريضة الصيام والصلاة قربى إلى الله.

وتعد فريضة صوم رمضان أحد أركان الإسلام وهو الركن الرابع من أركان الإسلام، وفقا لما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية.«شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ»