«سلامة الغذاء» تشن حملات تفتيشية موسعة على أسواق السلع بالمحافظات

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الــ 6 لعام 2024، الذي يشمل تفاصيل قيام إدارة السلع الاستراتيجية 4 زيارات تفتيش لمواقع تخزين القمح «الصوامع» في محافظات الشرقية، المنوفية والدقهلية، وتم تسجيل 1 مضرب أرز بمحافظة دمياط.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 29 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة «البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء»، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 21 شكوى وجاري فحص 8 شكاوى.

سلامة المنتجات الغذائية

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 633 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات القاهرة، الشرقية، الغربية، أسوان، الدقهلية، البحيرة، شمال سيناء، الجيزة، الوادي الجديد ومدينتي أكتوبر والعاشر من رمضان، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 38 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالإدارة 4 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1635 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.

الرقابة على المنشآت السياحية

وبالتنسيق مع إدارتي الرقابة على المنشآت السياحية والمحال العامة تم شن عدد 4 حملات مشتركة على عدد 12 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها لاشتراطات سلامة الغذاء.

وتم تسجيل 380 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 285 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 223 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 28 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص في محافظات القليوبية، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الغربية، الشرقية، البحر الأحمر، المنوفية، الدقهلية، البحيرة، سوهاج، السويس، الفيوم وقنا، وتم تسجيل 2 مخزن بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

وفيما يخص مخازن التغذية المدرسية، فقد تم القيام بـ 4 مأموريات رقابية على مخازن التغذية المدرسية الحالية في محافظات البحيرة، سوهاج، الغربية وقنا.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 10 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الاسماعيلية، كفر الشيخ، الغربية، الدقهلية والشرقية.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 58 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة، الفيوم والأقصر، وتم تسجيل 5 مطاعم بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 24 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، الدقهلية، أسيوط، الجيزة ومطروح، وتم تسجيل عدد 2 وحدة طعام بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، واستيفاء 1 وحدة لاشتراطات الهيئة وتم إصدار شهادة مؤقتة لها.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 276 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة، وعدد 3 تظلمات متعلقة بالأغذية الخاصة، وعدد 3 تظلمات لإدارة المصانع، وعدد 2 تظلم لإدارة الصادرات.

زيارات تفتيش على المجازر

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 10 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 64 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وأصدرت الإدارة 19 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء خلال الأسبوع الماضي 6 مأموريات رقابية على مصانع المواد الملامسة للغذاء في محافظات الشرقية، الغربية والمنوفية.