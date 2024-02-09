آخر موعد لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف «مياه أسيوط»

تنتهي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اليوم، من إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل 3 وظائف هي «مهندس، فني، عامل»، وفقًا للمسابقة رقم 1 لعام 2022، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة، طبقا للمواعيد المحددة بالكشوف المرفقة بالإعلان وعن طريق لجنة من المتخصصين في المجالات المختلفة.

الارتقاء بكفاءة الهيكل البشري للعاملين بشركة المياه

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عبر منشور على الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نّ إجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية للمتقدمين يأتي ضمن خطتها من أجل الارتقاء بكفاءة الهيكل البشري الذي تمتلكه سعيًا للارتقاء بمعايير الخدمات المقدمة للمواطن بمختلف المناطق.

شروط الواجب توافرها للمتقدمين لشغل وظائف شركة المياه والصرف 2022

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، أعلنت الشروط العامة الواجب توافرها للمتقدمين لشغل الوظائف وفقا لإعلان المسابقة رقم 1 لسنة 2022 كالآتي:

- مصري الجنسية.

- يكون من المقيمين بالمراكز المطلوبة بمحافظة الوادي الجديد أو مركز ديروط التابع لمحافظة أسيوط طبقا لما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي قبل تاريخ الإعلان.

- ألا يقل سن المتقدم عن 18 عاما، ولا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما، اعتبارا من تاريخ نشر الإعلان.

- صورة شهادة الخدمة العسكرية «سنة للمؤهل العالي - سنة ونصف للمؤهلات فوق المتوسطة - سنتين للمؤهلات المتوسطة»، أو الاعفاء منها بشهادة الموقف من التجنيد موضحا به يعمل كمسوغ للتعيين ولن يقبل دون ذلك.

- اجتياز المتقدم للاختبارات المقررة للوظائف وفقا لإجراءات التوظيف الموحدة والمعتمدة بالشركة.

اختبارات شركة المياه وفقا للمواعيد المحددة

وكشف قطاع الموارد البشرية بالشركة أنه لن يتم تحديد موعد آخر للمتخلفين عن إجراء المقابلة الشخصية في موعدها المحدد، لافتًا إلى أنه سيتم إعلان المقبولين بالعمل فور الانتهاء من تقييم أداء المتقدمين وستتم الاختبارات طبقا للمواعيد الواردة بالجداول المعلنة.