«القومي للمرأة» بالمنيا ينظم برنامج إرشاد أسري بمركزي ملوى وديرمواس

أعلن فرع المجلس القومي للمرأة في المنيا، تنفيذ ندوات برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة بقرى حياة كريمة، داخل مركزي ديرمواس وملوى.

شملت القرى المستهدفة في مركز ملوى: «نزلة العرين، العرين القبلي، العرين البحري، البركة، ديروط أم نخلة، المعصرة»، وفي مركز ديرمواس: «الحسايبة، بني عمران، نزلة سعيد، أبو خلقة، دلجا، وزعبرة».

أهمية المشورة قبل الزواج

وقالت الدكتورة منال أبو سمرة، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة المنيا، إنّ الندوات أقيمت تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وجرى استهداف 983 من السيدات والرجال، وتناولت الندوات أهمية المشورة قبل الزواج والكشف الطبي والتغذية السليمة للأم والطفل، وأهمية الولادة الطبيعية والرضاعة الطبيعية، ومراحل نمو الطفل وتطوره.

دور وخدمات مكتب الشكاوى

وخلال الندوات تحدث رجال الدين، عن المشوره بين الزوجين وجؤى الاستشهاد بمواقف في حياة الرسل والأنبياء، وتعريف الحضور بدور مكتب الشكاوى، وما يقدمة من خدمات.

ويأتي تنفيذ برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة بقرى حياة كريمة بمركزي ملوى وديرمواس، ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة، ومن منطلق حرص المجلس القومي للمرأة، تجاه تعزيز دور المرأة وإدماجها في خطط التنمية التي تسعى الدولة إلى تنفيذها.