منافسة شرسة بين بايدن وترامب وهيلي.. هل تحسم القدرات العقلية السباق للبيت الأبيض؟

خلال الأيام الماضية، احتلت القدرات العقلية والعمر للمرشحين للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، مركز الاهتمام خلال الحملات الانتخابية، خاصة بعد تقرير صدر من مستشار بوزارة العدل، أشار فيه إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يعاني من فقدان الذاكرة.

في السطور التالية، ترصد «الوطن» الاتهامات التي يوجهها المرشحون الرئاسيون إلى بعضهم البعض، بسبب قدراتهم العقلية والنفسية، والتي قد تكون عامل الحسم في السباق إلى البيت الأبيض، وفقاً لما نشرته وكالة «رويترز» البريطانية للأنباء.

«ترامب» يوجه انتقادات حادة إلى «بايدن»

اتهم الرئيس السابق للولايات المتحدة، دونالد ترامب، كلاً من الرئيس الديمقراطي بايدن، الذي يسعى للفوز بفترة رئاسية ثانية، ونيكي هيلي، التي تنافس ترامب للفوز بترشيح الحزب الجمهورية، بأنهما يفتقران «القدرة العقلية» لتولي منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي تجمع انتخابي بمدينة «كونواي»، في ولاية أركنساس، علق «ترامب» على التقرير الذي نشره المحامي السابق في ماريلاند، روبرت هور، الذي اختار عدم توجيه اتهامات جنائية ضد «بايدن»، بعد تحقيق استمر 15 شهرًا، لأنه «رجل مسن حسن النية وذو ذاكرة ضعيفة، ولم يتمكن حتى من تذكر اسم ابنه الذي توفى»، حسبما جاء في التقرير، الذي أكد «ترامب» أنه يظهر أن «بايدن» غير مناسب للعمل كقائد أعلى لأمريكا.

تصريحات المرشحة «هيلي» عن «بايدن» و«ترامب»

كما هاجمت المرشحة الجمهورية في السباق الرئاسي، والسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، البالغة من العمر 52 عاماً، كلاً من «ترامب» و«بايدن»، خلال حملتها الانتخابية في ساوث كارولينا، ووصفت الأول بأنه يعاني من نقص عقلي، والثاني بأنه أكبر سنًا من أن يصبح رئيسًا، كما دعت إلى إجراء اختبارات كفاءة عقلية للمرشحين الرئاسيين، الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاماً.

«بايدن» يدافع عن نفسه: «ذاكرتي جيدة»

كما هاجم المتحدث باسم الرئيس الأمريكي، تي جي داكلو، في بيان أصدره بحملة إعادة انتخاب «بايدن»، الرئيس السابق «ترامب» بشدة، قائلاً: «في كل مرة يفتح فيها دونالد ترامب فمه، يكون مرتبكًا أو مختلًا أو كاذبًا»، فيما نفى «بايدن» مزاعم تقرير «هور» بشأن ذاكرته، قائلاً في ظهوره الأخير بالبيت الأبيض: «ذاكرتي جيدة».