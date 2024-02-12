«هترجع جديدة».. 5 طرق موفرة لإزالة صدأ الأواني وأدوات المطبخ

تتعرض الأواني والأدوات المنزلية المعدنية للصدأ نتيجة التخزين السيئ لها وحفظها في أماكن عالية الرطوبة، إذ يحدث الصدأ من خلال عملية تأكسد الحديد بسبب تفاعل الأكسجين مع الماء أو الهواء الرطب؛ ما قد يؤدي إلى تآكله وتغير لونه، لذا تبحث السيدات على طرق يمكن باتباعها الحفاظ على الأواني وأدوات المطبخ المعدنية من الصدأ بدلًا من شراء الجديد الذي يكلفهن المزيد من الأموال.

في إطار ذلك، تستعرض «الوطن» 5 طرق يمكن باتباعها إزالة صدأ الأدوات المنزلية المعدنية والأواني، بحسبما ذكره موقع diyremedies، كالتالي:

كيفية التخلص من صدأ المعادن

- خل أبيض

يعتبر الخل الأبيض من أكثر المواد فاعلية لإزالة الصدأ من الأواني والقطع المعدنية، وذلك من خلال وضع القطعة الصدئة في طبق به كمية مناسبة من الخل الأبيض لمدة يوم كامل ثم شطفها جيدًا، وفي حال كان الصدأ بسيط يمكن إزالته باستخدام قطعة قماشية مبللة بالقليل من الخل.

- المشروبات الغازية

يمكنك استخدام مشروبات الصودا الغازية لإزالة الصدأ من الأدوات المعدنية، لأن المشروبات الغازية تحتوي على مركبات حمضية لها تأثير فعال على التخلص من الصدأ، ويتم ذلك من خلال وضع الصودا على القطعة الصدئة وفركها بقطعة قماش حتى يزول الصدأ.

- ملح وليمون

يعتبر مسحوق الملح والليمون من أفضل المساحيق التي تُستخدم للتخلص من صدأ الأدوات المنزلية المعدنية، وذلك من خلال تغطية القطعة الصدئة بالملح والليمون لمدة 3 أو 4 ساعات ثم فركها باستخدام قطعة مغموسة في عصير الليمون.

- خليط الصابون والبطاطس

يمكن استخدام خليط البطاطس والصابون؛ لإزالة صدأ الأواني والأدوات المنزلية من خلال خلط قطع البطاطس المُقطعة إلى سائل الصابون الجلي ثم مسح القطعة المعدنية الصدئة.

- معجون بيكنج الصودا

يمكنك عمل معجون من مزج الماء بالقليل من بيكنج الصودا، ثم اغمس قطعة قماشية في هذا المزيج وقم بمسح الصدأ جيدًا، وستلاحظ الفرق.

طرق لمنع صدأ الأدوات المنزلية المعدنية

يمكن اتباع بعض الطرق والنصائح لمنع صدأ الأدوات المنزلية المعدنية، نستعرض منها ما يلي:

- تخزين الأدوات المنزلية المعدنية بشكل صحيح من خلال حفظها في أماكن منخفضة الرطوبة، ما يقلل من فرصة حدوث صدأ المعدن.

-استخدام دهان المعدن، إذ يتوافر في الأسواق الكثير من أنواع دهان المعادن لحمايته من الرطوبة التي تؤدي إلى حدوث الصدأ به.

- استخدام طلاء الفينيل، أو الأكريليك، وغيرها التي تقلل من فرصة حدوث صدأ الأواني والأدوات المعدنية.