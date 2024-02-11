آخر موعد لتقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في المحافظات

يترقب عشرات الطلاب والطالبات الإعلان عن نتيجة تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في جميع، إذ تستمر مديريات التربية والتعليم في تلقي تظلمات الصف الثالث الإعدادي والتي تستمر حتى 25 من الشهر الجاري في بعض المحافظات، فيما اقترب موعد غلق باب التظلمات خصوصًا في المحافظات التي أعلنت نتيجة الشهادة الإعدادية مبكرًا وبدأت تظلماتها فور ظهور النتيجة.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية تفاصيل وموعد ظهور نتيجة تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في جميع المحافظات، وآخر موعد للتقديم في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موقع تظلمات الشهادة الإعدادية

وخصصت مديرية التربية والتعليم بالجيزة موقع تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 وذلك لتقديم التظلم إلكترونيًا من خلال الضغط «هنا»، ثم اختيار تظلمات الشهادة الإعدادية، واختيار إضافة تظلم وتسجيل البيانات اللازمة.

موعد ظهور نتيجة التظلمات للشهادة الإعدادية

وبحسب مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، فإنّ موعد ظهور نتيجة التظلمات للشهادة الإعدادية 2024 من المقرر أن تكون بعد مرور 15 يومًا من انتهاء وغلق باب التظلم في كل محافظة بحسب المواعيد المحددة في كل إقليم على حدة.

آخر موعد لتظلمات الشهادة الإعدادية

وفيما يخص آخر موعد لتقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في جميع المحافظات، فإنّها من المقرر أن تكون كالآتي:

آخر موعد لتلقي تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 19 فبراير.

آخر موعد لتلقي تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 19 فبراير.

آخر موعد لتلقي تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 25 فبراير.

آخر موعد لتلقي تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 25 فبراير.

آخر موعد لتلقي تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 21 فبراير.

آخر موعد لتلقي تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 27 فبراير.

آخر موعد لتلقي تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد 12 فبراير.

آخر موعد لتلقي تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 20 فبراير.

آخر موعد لتلقي تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية 20 فبراير.

آخر موعد لتلقي تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة السويس 18 فبراير.

آخر موعد لتلقي تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر 22 فبراير.

آخر موعد لتلقي تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة قنا 26 فبراير.

آخر موعد لتلقي تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 22 فبراير.

آخر موعد لتلقي تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 28 فبراير.

آخر موعد لتلقي تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر 22 فبراير.

آخر موعد لتلقي تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة أسوان 22 فبراير.

آخر موعد لتلقي تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 26 فبراير.

آخر موعد لتلقي تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 22 فبراير.

آخر موعد لتلقي تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 18 فبراير.

آخر موعد لتلقي تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 19 فبراير.

آخر موعد لتلقي تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 24 فبراير.

آخر موعد لتلقي تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 25 فبراير.

آخر موعد لتلقي تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 19 فبراير.

آخر موعد لتلقي تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة دمياط 19 فبراير.

آخر موعد لتلقي تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء 19 فبراير.

آخر موعد لتلقي تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء 25 فبراير.

آخر موعد لتلقي تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد 14 فبراير 2024.