تشديدات ومراقبة يومية لمعرض أهلا رمضان بالعريش

أعلنت مديرية التموين بمحافظة شمال سيناء، تشديد الرقابة على الأسعار وحركة البيع بمعرض أهلا رمضان بشكل يومي، حيث يتم تنفيذ حملات مستمرة بشكل يومي على الأسواق.

وأضافت مديرية التموين والتجارة الداخلية في بيان، أنه سوف يتم افتتاح 4 أماكن لمعرض أهلا رمضان بمدينة العريش، وهناك دراسة لافتتاح فرعين إضافين في الشيخ زويد وبئر العبد، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة التجارية ومجالس المدن، وذلك بتعليمات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء

تخفيضات 25% في معرض أهلا رمضان

بدوره أكد عزيز مطر رئيس الغرفة التجارية بمحافظة شمال سيناء في بيان له، أنه تم الاتقاق مع التجار للبيع بسعر الجملة، علاوة على التخفيضات العادية والتي سوف تفوق 25%.

وأضاف مطر، أن غالبية التجار الذين اشتركوا في قائمة تجار معرض رمضان،اهتمامهم الأول الوقوف بجوار محدودي الدحل، وتطبيق سياسة الدولة في محاربة الغلاء، والالتزام بأقل الأسعار، والجميع تفهم ذلك.

توفير لحوم ودواجن وملابس وخضروات في المعرض

وأشار إلى أن الغرفة التجارية سوف تتابع آراء المواطنين في العريش، وتطلعاتهم حول حركة البيع والشراء.