«صناعة الجلود».. التطلع نحو العالمية

تُعد صناعة الجلود إحدى أقدم وأهم الصناعات المصرية، احتلت مؤخراً المرتبة الخامسة بين أكبر القطاعات الصناعية فى الدولة، نظراً لما تمتلكه مصر من ثروة حيوانية وعمال مهرة، وسط اهتمام كبير من الدولة المصرية بصناعة الجلود، تجلى فى تأسيس مدينة الجلود «الروبيكى» بمدينة بدر، ومنطقة صناعات الجلود المتطورة بالعاشر من رمضان، من أجل النهوض بتلك الصناعة من خلال جودة المنتج وخلق أسواق خارجية للتصدير.

«الوطن» تستعرض قطاع الجلود، الذى يشهد تطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، وهو ما ظهر خلال معرض القاهرة الدولى للجلود فى دورته الـ18، ولاقت المنتجات المعروضة استحسان الوفود الأجنبية التى شاركت فى المعرض، تزامناً مع إبرام الكثير من التعاقدات على الصعيدين الداخلى والخارجى، بما يؤكد قدرة المنتج المصرى على المنافسة العالمية وغزو الأسواق الخارجية.