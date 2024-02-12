بنوك ترفع أسعار الفائدة الادخارية.. «اعرف فلوسك هتكسب كام»

بعد إعلان البنك المركزي المصري رفعه لأسعار الفائدة الخميس قبل الماضي، أعلن أكبر بنكين حكوميين رفعهما لسعر الفائدة، وهما بنك مصر والأهلي المصري، غير أنه وقبيل إعلان البنك المركزي الأخير لقراره، برفع أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية الثلاثية ذات العائد المتغير بقيمة 2%، ولزيادة قيمة الفائدة بالشهادات الادخارية الثلاثية بالعائد المتغير، فقد كان بنك cib قد أعلن من قبل في 19 يناير الماضي رفعه لأسعار الفائدة ليسجل 22%.

البنك الأهلي المصري

أطلق البنك الأهلي المصري شهادته البلاتينية السنوية الجديدة، والتي يصل مدة الاستثمار فيها إلى عام، وبعائد دورية صرف 27%، والتي يتم صرفها بعد نهاية مدة الشهادة، أو 23.5%، والتي يتم صرفها بعائد شهري وعلى مدار 12 شهرا، حيث أتاح البنك لعملائه شراء الشهادة بداية من 1000 جنيه مصري وما يضاعفها.

بنك مصر

أطلق بنك مصر شهادة جديدة له حملت اسم «طلعت حرب»، ووصلت مدة الاستثمار على الشهادة مدة عام كامل، ويصل العائد الخاص ودورية الصرف لها 27%، حيث يتم صرفه بعد نهاية مدة الشهادة، أو 23.5% ويجرى صرفها بعائد شهري طيلة 12 شهرا، ويبدا الاستثمار على الشهادة بداية من 1000 جنيه مصري وما يضاعفها.

البنك التجاري الدولي CIB

أعلن البنك التجاري الدولي CIB رفعه لسعر الفائدة بنسبة تراوحت ما بين 3% لـ4% على الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت بالنسبة للشهادات بالجنيه المصري، حيث وصل العائد الشهري للشهادة الجديدة لمستوى قياسي وصل لـ 22% سنويا، وفق البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك.

بنك خليجي

وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني مصر، عن زيادة كبيرة في أسعار الفائدة على شهادات الإيداع الحالية بالدولار الأمريكي لمدة 3 و5 سنوات، وهي تعد أحد أكثر العروض التنافسية بالسوق، حيث هدفت الشهادة لجذب الأرباح بالدولار، وكذا ضخها بالاقتصاد القومي، الأمر الذي سيسمح للعملاء بتعظيم مدخراتهم في مصر.

وحدد البنك شروطا وأحكاما لشهادة الإيداع، حيث تم إصدار الشهادة لكل عملائه من الأفراد والشركات، وسيكون الحد الأدنى لإصدار شهادة الإيداع هو 5000 دولار أمريكي، كما ويمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادة.