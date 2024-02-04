بعد رفع أسعار الفائدة.. أفضل شهادات الادخار ذات العائد المتغير

بعدما أعلن البنك المركزي المصري عن رفع أسعار الفائدة الخميس الماضي، أعلن كل من بنك مصر والأهلي المصري رفع أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية الثلاثية ذات العائد المتغير بقيمة 2%، ومع زيادة قيمة الفائدة على الشهادات الادخارية الثلاثية ذات العائد المٌتغير، بلغ سعر العائد في الوقت الحالي 21.5%، مقابل 19.5%.

تعد شهادتي «البلاتينية المتغيرة» من البنك الأهلي المصري و«القمة» من بنك مصر من أكثر الشهادات الادخارية الثُلاثية ذات العائد المُتغير شهرة في قطاع البنوك المصرية، خاصة عقب رفع قيمة الفائدة.

تفاصيل الشهادات الادخارية الثلاثية ذات العائد المتغير

يتيح البنكين للعملاء إمكانية شراء شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد المُتغير، بعائد يصل إلى 21.5%.

- الحد الأدنى لإصدار الشهادة يبدأ من 1000 جنيه.

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط وليس الاعتباريين.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- عائد متغير يٌصرف كل 3 شهور.

- إمكانية استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.

- إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة.

. سعر العائد 21.50%

البنك المركزي يقرر رفع الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك بنسبة 2% لتصل إلى 21.25% للإيداع 22.25% للإقراض و21.75% السعري الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزي.