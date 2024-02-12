دعاء للشفاء من المرض.. «رب إني قد مسني الضر وأنت أرحم الراحمين»

يستحب الدعاء بالشفاء من المرض عند مرض الشخص أو أحد أقاربه أو أصدقائه، خاصة أنه السبيل للتقرب إلى الله، والتضرع إليه بتحقيق الأماني، وإزالة الهموم والكربات.

وفي هذا السياق، قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن دعاء الشفاء من المرض أن تقول مثل نبي الله أيوب عليه السلام حين مرض: «رب إني قد مسني الضر وأنت أرحم الراحمين»، ويردد قول الله عز وجل: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة»، ثم يدعو ويقول: «اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما».

دعاء الشفاء من المرض

كما تتعدد أدعية الشفاء من المرض التي يمكن طلب الشفاء من الله تعالى بها، ومن صيغ الدعاء للشفاء من المرض:

«اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين».

«اللهمَّ عافِني في بدني، اللهمَّ عافِني في سمعي، اللهمَّ عافِني في بصري».

وكان رسول الله صل الله عليه وسلم يقول للمريض: «لا بَأْسَ، طَهُورٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ»

وجاء في حديث بصحيح مسلم، إذا أحس المسلم بمرض يضع يده على محل المرض ويقول: «بسم الله ثلاثًا، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات».

وعن عائشة رضي الله عنها، قالت إنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اشْتَكى الإنْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ، أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جُرْح، قالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بأُصبعِهِ هكذا - ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها- وقالَ: «بِسمِ اللهِ، تُرْبَةُ أرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، يُشْفَى بِهِ سَقِيمُنَا، بإذْنِ رَبِّنَا».