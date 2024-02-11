دعاء الفجر مكتوب في أول شعبان 2024.. «ربي اجعلني من المستغفرين»

يعد دعاء الفجر مكتوب في أول شعبان 2024، من الأمور التي تشهد عمليات بحث عديدة عبر محرك «جوجل»، بسبب حرص قطاع كبير من المسلمين على الصلاة والقيام في الليل، خاصة في هذا الشهر، أملا في مغفرة الذنوب وكسب الثواب، ويوضح التقرير التالي دعاء الفجر مكتوب في أول شعبان 2024.

دعاء الفجر مكتوب في أول شعبان 2024

وحول دعاء الفجر مكتوب في أول شعبان 2024، فقال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الإفتاء في الأزهر الشريف، إنّه ليس هناك صيغة أو دعاء محدد للفجر في أول شعبان، مشيرا في حديثه لـ«الوطن»، إلى أنّ هناك صيغ كثيرة لا حصر لها، يمكن للمسلم أن يتوجه إلى الله للدعاء بها، ويرجى منها الاستجابة.

وأوضح «لاشين» أن من هذه الصيغ: «ربي اجعلني في شهر شعبان من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين، برأفتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه، وباعدني فيه من السفاهة والتمويه، واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه، بجودك يا أجود الأجودين».

صيغة أخرى للدعاء

ومن الصيغ أيضا: «اللهمّ إني أسألك سؤال من كان فقره شديدا، وقضيت له حاجته في الشدائد، وعظمت رغبته فيما عندك.. كذلك يا الله عظم سلطانك، وعلا مقامك، وخفي مكرك، وظهر أمرك، وانتصر جندك، وعلا قدرك، ولا يمكن الفرار من حكومتك.. اللَّهُمَّ لا أجد لذنوبي مغفرة، ولا لقبحتي ملجأ، ولا أجد شيئا من قبائحي يبدل حسنات غيرك».