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كسر ماسورة مياه بمصر الجديدة.. وجار إصلاحها

كتب:

وائل فايز
11:25 م | الأحد 11 فبراير 2024
التعامل مع كسر ماسورة مياه

التعامل مع كسر ماسورة مياه

تلقت غرفة العمليات بحي مصر الجديدة، بلاغا بكسر ماسورة مياه في شارع الخليفة المأمون مع شارع فوزي عبد الباقي من شارع حسين كامل سليم بنطاق حي مصر الجديدة، وتحت إشراف  الدكتور إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وجرى التحرك السريع إلى الموقع المذكور.

إجراء أعمال الإصلاح

ووجّه اللواء حسام لبيب محمد خميس، رئيس حي مصر الجديدة، إدارتي الإشغالات والمتابعة الميدانية وبالتنسيق مع شركة المياه لإجراء أعمال الإصلاح، واتخاذ اللازم والعمل على إعادة ضخ المياه للمناطق المتضررة.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.