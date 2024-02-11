«مياه القاهرة» تناقش آليات تنفيذ خطط سلامة ومأمونية مصادر المحطات

عقدت شركة مياه الشرب بالقاهرة ورشة عمل تحت عنوان «آليات تنفيذ خطط سلامة ومأمونية المياه بشركة مياه الشرب بالقاهرة»، بحضور الورشة ممثلين من جميع قطاعات الشركة لمناقشة دور كل قطاع بالشركة في الحفاظ على سلامة ومأمونية مآخذ المياه والمجاري المائية المغذية لجميع محطات الشركة.

التنسيق مع كافة الجهات المعنية

وتحرص الشركة على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والمأمونية لمياه الشرب المنتجة من جميع محطات المياه التابعة للشركة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية مثل وزارة البيئة ووزارة الصحة ووزارة الري والموارد المائية ومحافظة القاهرة وجهاز شئون البيئة والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك وتحت إشراف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لما لخطط سلامة ومأمونية مياه الشرب من آثار مباشرة على الصحة العامة.

وتناولت ورشة العمل مناقشة خطط عمل سلامة ومأمونية المياه لمحطتي (الأميرية - شمال حلوان).

تنقية المياه داخل كل محطة

وأوضح الدكتور محمد عبد المولى مسئول ملف استدامة سلامة ومأمونية مياه الشرب بالشركة القابضة، أن شركة مياه الشرب بالقاهرة من الشركات الرائدة على مستوى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ويرجع ذلك لسرعة تنفيذها ومتابعتها لأى إجراءات تصحيحية بأي من محطات المياه التابعة للشركة وتطبيق أعلى معايير سلامة ومأمونية المياه لمأخذ محطات المياه من خلال العمل على عدة محاور تتضمن المسح البيئي لمجرى النهر ورفع عينات من مواقع متفرقة بمجرى النهر لضمان سلامة ومطابقة مصادر المياه بمحطات إنتاج مياه الشرب التابعة للشركة.