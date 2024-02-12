تحذير مهم من «الأرصاد» لسكان 19 محافظة بشأن نشاط الرياح

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سكان 19 محافظة على مستوي الجمهورية من حالة الطقس اليوم، حيث يُتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وقد تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

سرعات الرياح 35 كيلومترا في الساعة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ سرعات الرياح المثيرة للرمال والأتربة، ستصل إلى نحو 35 كيلومترا في الساعة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال وجنوب الوجه البحري، في حين تصل إلى 30 كيلومترا في الساعة على السواحل الشرقية للبلاد ووسط سيناء، و25 كيلومترا في الساعة على محافظات شمال الصعيد.

رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنّ محافظات «بني سويف، الفيوم، المنيا، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الإسكندرية، دمياط، مطروح، الشرقية، البحيرة، كفر الشيخ، القليوبية، الغربية، المنوفية، الدقهلية، القاهرة الكبرى، وسط سيناء، والصحراء الغربية»، ستشهد رياحا مثيرة للرمال والأتربة على مدار ساعات النهار، وقد تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والسريعة والمفتوحة والرابطة بين المحافظات، وعلى المدن الجديدة ذات الظهير الصحراوي.