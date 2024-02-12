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بشرى سارة لحاجزي أراضي المتميز بالعاشر من رمضان.. التسليم خلال أيام

كتب:

أيمن حمزة
11:15 ص | الإثنين 12 فبراير 2024
العاشر من رمضان

العاشر من رمضان

أعلنت مصادر بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية العاشر من رمضان سيعلن تسليم أراضي الحي «21 إسكان متميز»، بدءا من الأحد المقبل وحتى 7 مارس.

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» أن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان سيتيح أربعة أيام للمتخلفين عن استلام أراضيهم، للتيسير على المواطنين، تبدأ يوم 10 من مارس حتى الخميس 14 من نفس الشهر.

وأشارت المصادر إلى أن المستفيدين سيتوجهون فور الإعلان الرسمي إلى إدارة خدمة المواطنين بمقر الجهاز، ومعهم ما يفيد سداد المستحقات المالية بالبنك، وكل المستندات الخاصة بقطعة الأرض قبل الاستلام، ويمكن الرجوع للموقع الإلكتروني الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للتعرف على أي معلومات إضافية فور الإعلان رسميا عن بدء التسليم، من خلال الرابط التالي: www.newcities.gov.eg

 

 

 

 

 

 

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.