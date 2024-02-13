3 أعمال فنية لـ صابرين تعود بها إلى الساحة بعد غياب عامين

تعود الفنانة صابرين هذا العام بـ 3 أعمال تتنوع بين السينما والدراما، بعد غياب عامين عن الساحة الفنية، منذ آخر أعمالها في 2022 مسلسل «أعمل إيه؟» بطولة الفنان خالد الصاوي، ومن أشهر الأعمال التي عادت بها هذا العام، مسلسل مسار إجباري، الذي يجري طرحه في رمضان المُقبل.

مسار إجباري

تعود الفنانة صابرين من خلال مسلسل مسار إجباري، الذي يتم عرضه في شهر رمضان المُقبل لـ عام 2024، والذي تقدم من خلاله دور والدة عصام عمر، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق، وأبطاله عصام عمر، وأحمد داش، وصابرين وتأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان.

الملحد

وفي تجربة جديدة ومختلفة، تقدم فيلم الملحد التي تدور أحداثه في إطار درامي، كما أنه يتناول قضية التطرف الديني والإلحاد، التي تنتشر بين الشباب، ومن أبطال العمل صابرين وشيرين رضا وحسين فهمي.

إقامة جبرية

كما أنها تشارك في مسلسل إقامة جبرية، الذي تقوم ببطولته الفنانة هنا الزاهد ومحمد الشرنوبي ومحمود البزاوي، وثراء جبيل، ويُعد هذا العمل من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.