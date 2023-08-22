ماجدة موريس: لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما هذا العام «كبيرة ورائعة»

قالت الناقدة الفنية ماجدة «موريس» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية، يضم لجنة تحكيم كبيرة ورائعة، فكل منهم له بصمة واضحة في مجاله، سواء الفنانة إلهام شاهين، أو كريم عبد العزيز، وأيضا المخرج جمال عبد الحميد، والسيناريست عبد الرحيم كمال، والناقد طارق الشناوي، مؤكدة أنها كانت تتمني وجود مدير تصوير ومونتير.

ولفتت إلى أنها معجبة بوجود فنان بحجم يحيي الفخراني، في رئاسة مهرجان القاهرة للدراما، لأنه فنان كبير وواحد من النجوم التاريخين للدراما المصرية والعربية، وكل أعماله منذ البدايات عبرت عن جميع فئات البشر، وقدمت أفكارا وقصصا مختلفة، أمثال «يتربى في عزو، والخواجة عبد القادر».