أصحاب هذه البطاقة يمكنهم الجمع بين الراتب والمعاش.. من هم؟

توفر بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي يحملها الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، العديد من الخدمات والمميزات، منها على سبيل المثال وليس الحصر الجمع بين الراتب والمعاش، بجانب دورها في تسهيل التعامل مع مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية، ويمكن الحصول على هذه البطاقة من وزارة التضامن الاجتماعي.

ويمكن لذوي الإعاقة الذين يملكون بطاقة الخدمات المتكاملة من الأيتام الحصول على معاش تأميني، وكذلك السيدة التي توفي زوجها، بجانب الراتب الشهري الذي يحصل عليه من المؤسسة الحكومية التي يعمل فيها أو المؤسسة الخاصة، وفق نص القوانين المُحددة لذلك.

تقديم كشف طبي

وذكر خليل محمد، مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، أن أصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة لهم الحق في الحصول على معاش كرامة وفق الضوابط التي حددتها الوزارة، وذلك وفقا لشروط محددة، منها تقديم كشف طبي من أي مستشفى حكومي، وصورة الرقم القومي، وعدد من الصور الشخصية، فضلاً عن إيصال سداد المصروفات وقيمتها 50 جنيها.

وأضاف مدير إدارة التأهيل لـ«الوطن»، أن البطاقة يمكن استخراجها في مدة تتراوح من 35 إلى 40 يوما، ويحصل عليها الشخص من ذوي الإعاقة من الإدارة الاجتماعية القريبة من محل إقامته، موضحاً أن الوزارة تراعي دائماً قدرة الشخص المتقدم للحصول على البطاقة على القيام بالمهام الحياتية اليومية من عدمه، مقارنة بدرجة الخلل المذكورة في التقرير الطبي.

فئات تستفيد من معاش كرامة

وأوضح أن الفئات التي تستفيد من معاش كرامة، هي:

- المسنين بعمر يبدأ من 65 عاما.

- أصحاب عجز أو مرض مزمن.

- الأيتام الذي لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم، بل من الأقارب من الدرجة الثانية.