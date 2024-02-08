أعلى عائد ادخار للمصريين والأجانب بالدولار من بنك مصر.. اعرف التفاصيل
كتب:
منة العشماوي
03:34 م | الخميس 08 فبراير 2024
شهادات بالدولار
يقدم بنك مصر المملوك للدولة أعلى عائد ادخار للمصريين والأجانب بالدولار من خلال شهادتي إيليت بعائد 7%، والقمة بعائد 9%، وتسترد الشهادات بالدولار الأمريكي.
وبحسب جدول أسعار العائد لشهر فبراير 2024، في الموقع الرسمي لبنك مصر، نرصد في السطور التالية تفاصيل شهادة إيليت وشهادة القمة.
شهادة إيليت من بنك مصر
- المدة 3 سنوات.
- لا تجدد بعد الانتهاء.
- الحد الأدنى للشراء 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها.
- من حق الأفراد الطبيعيين من المصريين أو الأجانب.
- العائد ثابت طوال المدة، ودورية الصرف ربع سنويًا.
- لا يجوز استرداد قيمه الشهادة قبل مرور 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء ويمكن الاسترداد بعملة الشهادة بعد تلك المدة بعد إعادة احتساب العائد وفقا لأسعار الاسترداد في البنك.
- يمكن الاقتراض بالجنيه المصري بضمان شهادة إيليت.
- العائد 7% سنويًا ويصرف بالدولار الأمريكي.
شهادة القمة من بنك مصر
- المدة 3 سنوات.
- لا تجدد بعد الانتهاء.
- الحد الأدنى للشراء ألف دولار ومضاعفاتها.
- من حق الأفراد الطبيعيين من المصريين أو الأجانب.
- العائد ثابت طوال المدة وهو مدفوع مقدمًا في حساب العميل بالجنيه المصري، وذلك في يوم العمل التالي من تاريخ إصدار الشهادة.
- لا يمكن الاسترداد قبل مرور 6 أشهر.
- لا يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.
- لابد من وجود حساب للعميل بالعملة المحلية بالإضافة إلى الحساب الذي تم شراء الشهادة منه بالدولار.
- العائد 9% سنويًا، ويمنح بالدولار الأمريكي ويصرف مقدمًا عن كامل مدة الشهادة بالمعادل بالجنيه المصري بحسب سعر صرف الشراء المعلن في البنك.