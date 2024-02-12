«الإسكان» تناقش مقترحا لإنشاء جامعة تكنولوجية في السويس الجديدة

استقبلت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، وفدا من نواب وأساتذة جامعة السويس بتكليف من الدكتور أشرف حنيجل، رئيس الجامعة، لمناقشة مقترح إنشاء جامعة تكنولوجية بمدينة السويس الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الجهاز.

وقدمت المهندسة أسماء مخلوف، عرضا توضيحيا عن مخطط مدينة السويس الجديدة، ومراحل تنفيذ المشروعات المتنوعة، كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل وآليات التعاون الدائم نحو التوسع في دعم خطط التنمية بكافة القطاعات بالمدينة.

وانتقلت المهندسة أسماء مخلوف ووفد جامعة السويس في جولة داخل المدينة لمعاينة الموقع المقترح لإنشاء الجامعة التكنولوجية، واستمعوا إلى شرح وافٍ عن الموقع ومشروعات الطرق والمرافق المؤدية للموقع المقترح.

وفي نهاية الجولة، أشاد أعضاء وفد جامعة السويس بما تم تنفيذه بمدينة السويس الجديدة من مشروعات، والتميز في التنفيذ، والتخطيط الجيد، وتكامل المرافق، ومراعاة الجانب البيئي.

مقترح إنشاء جامعة تكنولوجية في السويس الجديدة

وفي سياق متصل، تفقدت رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة الأعمال الجاري تنفيذها بوحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بعدد 86 عمارة بها 2064 وحدة سكنية، وأعمال البنية التحتية، وأعمال المرافق، يرافقها مسؤولو الجهاز.

كما تابعت مشروعات البنية الأساسية بالمدينة سواء بقطاع المياه والصرف الصحي، وقطاع الطرق، ومنطقة الخدمات الأولى بالمرحلة العاجلة، والتي تشمل «سوقا تجارية– حضانة- مدرسة».

وشددت على ضرورة التزام الشركات المنفذة بالبرنامج الزمني المحدد، وتسريع وتيرة الأعمال، ومراعاة عنصر الجودة، مؤكدة استمرارية المتابعة حتى الانتهاء من الأعمال.