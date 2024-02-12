في جولة مفاجئة.. «الجزار» يصل إلى العلمين لتفقد مشروعات الإسكان المتميز

وصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مدينة العلمين الجديدة، في إطار جولاته المفاجئة، لتفقد عددٍ من المشروعات منها منطقة الأبراج الشاطئية، وأبراج الداون تاون، والكمبوند السكني الترفيهي التجاري الإداري «مزارين»، ومشروع «سكن مصر» لمتوسطي الدخل، والحي اللاتيني، وغيرها من المشروعات التنموية بالمدينة.

وزير الإسكان يصل إلى العلمين في جولة مفاجئة

وأكدت مصادر مطلعة، لـ«الوطن»، أنّ الزيارة التي يرافقه حلالها مسؤولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تهدف في المقام الأول لتفقد مشروعات المنطقة الجنوبية، والتي تضم مشروعات الإسكان المتميز، وسكن مصر، ومشروع المنطقة الصناعية الحرة في جنوب مدينة العلمين الجديدة.

ملاك الإسكان المتميز بالعلمين الجديدة

وناشد ملاك مشروع الإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تفقد المشروع والذي يعاني من العديد من السلبيات بسبب غياب الصيانة، وغياب العديد من الخدمات للمواطنين، وفي مقدمتها الخدمات الأمنية والنظافة، وغيره من خدمات يحتاج إليها المواطنون من رواد المدينة.