وزير الإسكان يتفقد أعمال المشروعات في المنطقة الشاطئية بالعلمين الجديدة

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المنطقة الشاطئية في مدينة العلمين الجديدة، للوقوف على معدلات الإنجاز، حيث تضم المنطقة 15 برجا يجري الانتهاء من تنفيذ أعمال تشطيب الواجهات بها، وتنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية بجانب تنفيذ 8 أبراج أخرى، بدأ العمل في التشطيبات الداخلية والخارجية لبعض منها.

الالتزام بأعلى معايير الجودة في أعمال التشطيبات

كما تضم المنطقة الشاطئية الممشى المطل على البحيرة الواقعة أمام الأبراج، إضافة إلى المنطقة الترفيهية والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال، وتم تشغيلها من العام الماضي.

وتفقد وزير الإسكان، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة العلمين الجديدة، أعمال التشطيبات الخارجية والداخلية بأبراج المنطقة الشاطئية، موجها بضرورة المتابعة اليومية لسير الأعمال، وضغط معدلات التنفيذ، والالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ أعمال التشطيبات، وكذا الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، وأعمال الزراعات المحيطة بأبراج المنطقة الشاطئية.

وزير الإسكان يتفقد الأعمال بالكمبوند السكني «مزارين» في العلمين الجديدة

كما تفقد الوزير ومرافقوه، موقف تنفيذ الأعمال بالكمبوند السكنى الترفيهي التجاري الإداري «مزارين» بمدينة العلمين الجديدة، والذى يتم تنفيذه على مساحة 707 أفدنة على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات، مشددا على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ وزيادة أعداد العمالة، والالتزام بأعلى جودة في تنفيذ مختلف مكونات المشروع.