ختام الملتقى الثقافي الـ15 لفتيات المحافظات الحدودية في الوادي الجديد

اُختتمت فعاليات الملتقى الثقافي الخامس عشر للفتاة والمرأة، ضمن مشروع «أهل مصر»، اليوم الاثنين، في سينما هيبس بمدينة الخارجة، الذي أقيم برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وشهد الحفل الختامي للملتقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

ونظم الملتقى الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، في الفترة من 5 حتى 12 الجاري، وشهد زخما كبيرا في فعالياته الثقافية والفنية، وجولاته ولقاءاته التثقيفية وأمسياته الأدبية وغيرها من الفعاليات.

إنجازات محافظة الوادي الجديد

وسرد المحافظ عددا من إنجازات محافظة الوادي الجديد، بداية من عام 1958 في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وصولا إلى إعلان الدولة زراعة 1.5 مليون فدان عام 2016، وفوز المحافظة بالمراكز الأولى في كثير من المبادرات الوطنية على مستوى الجمهورية، وفوزها بجائزة التميز الحكومي، ورافق ذلك عرض فيلم يوضح إنجازات المحافظة في النهضة الاقتصادية والزراعية والصناعية، كما استمع لآراء بعض الفتيات المشاركات في تطوير المحافظة وما يأملن في رؤيته مستقبلا بها من إنجازات.

ورحبت الدكتورة دينا هويدي، مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة والمشرف التنفيذي للملتقى، بمحافظ الوادي الجديد مقدمة الشكر لدعمه الكبير لفعاليات الملتقى، وقدمت الشكر للفتيات المشاركات من المحافظات الحدودية، اللاتي قضين عشرة أيام من العمل الشاق ليلا ونهارًا، تضمنت الكثير من الورش الفنية والحرفية واكتشاف المواهب، بجانب عقد برنامج تدريبي لإعداد القيادات والكوادر النسائية، بالإضافة إلى دائرة تثقيفية للدعم النفسي، ولقاء توعوي عن القضايا الاقتصادية، وعرض نماذج وتطبيقات لتمكين المرأة اقتصاديا، إلى جانب مجموعة من الأمسيات الثقافية، والجولات والزيارات الميدانية، واختتمت حديثها بتقديم الشكر لوزيرة الثقافة لدعمها لملف المرأة، ورئيس الهيئة، وقياداتها، ولكل من ساهم في نجاح الملتقى.

فعاليات الملتقى الثقافي لفتيات المحافظات الحدودية

وتضمنت الفعاليات عرض فيلم تسجيلي إعداد فريق الملتقى عن حصاد فعاليات على مدار أيامه، تلى ذلك فيلم من إنتاج المحافظة بعنوان «صفحات من دفتر الإنجازات»، ثم عرض نتاج ورش اكتشاف المواهب من «الشعر، والتصوير، والغناء والموسيقى، ورش الحكي».

وأعقب ذلك فقرة التكريمات لكل من شارك في الملتقى من المحاضرين، ومدربي الورش والإدارات المعاونة، وفتيات الملتقى ومشرفيهم، واختتم الحفل بعرض فني لفرقة التنورة، وفقرة غنائية لفنان الوادي الجديد حسن ناجي.

كما أقيم معرض فني نتاج الورش الفنية والحرفية والتراثية التي نفذت خلال الملتقى وهي ورش المكرمية، الإكسسوارات، الخيامية، الخزف، الرسم بالرمال، إعادة التدوير الخوص، بجانب معرض للورش الفنية للفرع من الخزف، والشنط وبراويز الورود.