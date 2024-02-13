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الكنيسة الأرثوذكسية تحيي اليوم تذكار البطريرك العاشر.. تعرف على قصته

كتب:

مريم شريف
07:20 ص | الثلاثاء 13 فبراير 2024
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

يحيي الأقباط الأرثوذكس، اليوم الثلاثاء، في صلواتهم بالكنائس، تذكار البابا أغريبينوس، البطريرك العاشر للكرازة المرقسية، وفقاً لكتاب سنكسار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

والسنكسار هو كتاب يحوي سير الآباء القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد وأيام الصوم مرتبة حسب أيام السنة، ويقرأ منه في الصلوات اليومية، ويستخدم فيه التقويم القبطي.

قصة البطريرك العاشر

ووفقاً للتقويم القبطي، يوافق اليوم الثلاثاء الموافق 5 من شهر أمشير عام 1740 القبطي، ويذكر السنكسارفي مثل هذا اليوم رحل عن عالمنا البابا أغريبينوس، البطريرك العاشر للكرازة المرقسية، والذي وُلد في الإسكندرية، وعرف بتقواه وخوفه من الله، ما جعله يُرسم قسًا على كنيسة الإسكندرية.

بعد وفاة البابا كلاديانوس التاسع، تم انتخاب أغريبينوس بطريركًا للكرازة المرقسية، وتميز عهده بالكرازة والتعليم الديني، ورعاية رعيته بكل حنان، كما عُرف بزهده، حيث لم يقتني سوى الضروريات، ولم يُحب المال.

وواجه البابا أغريبينوس اضطهاد الإمبراطور مرقس أوريليوس، فكان سندًا للمؤمنين، يُعظهم ويُثبتهم في الإيمان. كما حرص على كرازة الإنجيل للوثنيين، فنجح في ضم عدد كبير منهم إلى الكنيسة.

ويذكر السنكسار، أنه في مثل هذا اليوم من كل عام، تُحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ذكرى نقل أعضاء التسعة والأربعين شهيداً شيوخ شيهيت، حيث أعاد البابا بنيامين الأول البطريرك الثامن والثلاثون تكفينهم وتحنيطهم ودفنهم في وسط الكنيسة وثبَّت هذا اليوم عيداً لنقل أجسادهم.

وفي عام 1732م، بنى المعلم إبراهيم الجوهري كنيسة خاصة بهم داخل دير القديس مكاريوس الكبير إلى يومنا هذا وتسمى كنيسة الشيوخ.

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